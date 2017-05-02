Погода
на 2 мая
-2°C
Курс валют
на 2 мая
$ 56.98
62.14
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости КемероваВ Кузбассе пройдет гала-концерт «Все звезды»
Новости

В Кузбассе пройдет гала-концерт «Все звезды»

Завтра в Большом зале Кемеровской государственной областной филармонии имени Б.Т. Штоколова пройдет гала-концерт «Все звезды» посвящен 25-летию губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса».

В концерте примут участие стипендиаты фонда «Юные дарования Кузбасса», стипендиаты губернаторской стипендии имени Б.Т. Штоколова, лауреаты губернаторской премии в области культуры и искусства как прошлых лет, так  и настоящего времени, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, которые специально приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

Кроме того, в концерте примут участие артисты Кемеровской государственной областной  филармонии имени Б. Т. Штоколова, Музыкального театра Кузбасса имени А.К. Боброва, представители творческой молодежи Кузбасса. Украшением концерта станут творческие коллективы Кузбасса: хореографический ансамбль «Таусень» (г. Березовский), ансамбль классического танца «Балетная мозаика» (г. Кемерово), ансамбль сценического фольклора «Златозорье» (Кемеровский областной колледж культуры и искусств) и Губернаторский хор «Утро».

Напомним, за 25 лет стипендию Юные дарования Кузбасса получили более 4000 детей, преуспевающих в различных видах искусства – музыки, театра, живописи, литературы, хореографии.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости