В России прошли Монстрации

Вчера в ряде городов России и зарубежья прошли альтернативные демонстрации – Монстрации.

Самое многочисленное молодежное шествие традиционно прошло в Новосибирске. Участникам согласовали маршрут по центральной улице — Красному проспекту. Монстрация стартовала в 13 часов от Дома офицеров, проша по Красному проспекту до площади Ленина и завершилась у оперного театра.

По словам организатора акции художника Артёма Лоскутова, Монстрация в этом году прошла под лозунгом «**** запрещена в России».

Кроме того, участники несли лозунги «Этому миру нужна клизма», «Он вам не лимон», «Прекратите оскорблять чувства ворующих» и другие плакаты. Участие в Монстрации приняли около 3 тыс. человек.

В Хабаровске первомайское шествие "Монстрация" прошло под лозунгом "Извините, у нас Россия", сообщает "Восток-Медиа". В хабаровской "Монстрации" участвовали около 500 человек. В руках у участников были транспаранты с надписями: "Будешь плохо себя вести — в следующей жизни опять родишься в мире без магии!", "Калибруешь, небось?", "Жизнь коротка — искусство вечно", "Верни мне мой 1937-й", "Дама голубых кровей всегда аристократка" и другими.

В Омске Монстрацию назвали Омстрацией. Участники прошли по главным улицам под лозунгом «Омск – город де Сад».

Участники «Монстрации» в Красноярске вышли с транспарантом в виде ковра. Они несли лозунги «Чтобы что?», «Если бы не абизяны, нас бы не было», «Долой выпь и сыпь», «Только конского не надо». На главном транспаранте «монстрантов» были изображены два ковра с «разрешённым» и «запрещённым» рисунком. Оба ковра во время шествия выбивали вениками.

Монстрация прошла так же в столице Чехии – Праге на Вацлавской площади.

Напомним, «Монстрация» — абсурдное неполитическое шествие в виде демонстрации. Первая Монстрация состоялась в 2004 году. Автор идеи — художник из Новосибирска Артём Лоскутов.

В Кузбассе Первомай отметили традиционным способом: работники бюджетных организаций Кемеровас флагами, транспарантами, воздушными шарами и цветами собрались в парке Победы имени Жукова. Для них со сцены выступили представители «Единой России» и профсоюзов Кузбасса, сообщает СибДепо. После митинга собравшимся представили концертную программу. Мероприятие посетили 3000 человек.

Фото Сiбдепо.