В Кузбассе задержаны 16 гражданских активистов

Сегодня в Кемерове на акции "Надоел" задержаны 16 человек, в том числе восьмилетний ребенок, сообщает "ОВД-Инфо".

Среди задержанных Евгений Антошкин, Николай Федоров, Николай Шахманов, Евгений Артемьев, Валентин Грушевский, Владимир Воронин, Алексей Каминский, Владимир Денисов, Дмитрий Баранов, Игорь Гусаров со своим восьмилетним внуком, Дмитрий Чуликов.

По словам Дмитрия Чуликова, задержания начались после того, как он достал плакат и собравшиеся начали скандировать: "Надоел".

Незадолго до начала акции «Надоел» в Кемерове был задержан ее организатор Дмитрий Улитин, которого доставили в отдел полиции «Центральный» для дачи пояснений по поводу мероприятия.

Дмитрий Улитин отметил, что подавал заявку в мэрию на проведение 29 апреля митинга «Надоел» в сквере «Орбита», но дважды не получил ответа в установленный законом срок. Поэтому было решено провести акцию в месте, где мероприятие с числом участников до ста человек не требует согласования.

По словам Улитина, сотрудники ГУВД по Кемеровской области задают ему вопросы про организацию „Открытая Россия“, как я там оказался, с какой целью мы готовили эту акцию, что она нам даст.

Между тем. вчера Улитина и еще одного активиста Глеба Альшевича задержали и без объяснений доставили в отдел полиции «Заводский».

На них был составлен протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации мероприятия). Затем их доставили в суд Заводского района, где было вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушениив отношении обоих задержанных.

Из текста определения следует, что Улитину и Альшевичу пытались предъявить обвинение в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ, а именно за организацию либо проведение (какого-то неведомого) публичного мероприятия.

Судья пришла к выводу, что в материалах дела отсутствуют доказательства правонарушения.