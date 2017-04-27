Более 8 тысяч жителей Кузбасса пострадали в прошлом году от укусов животных

По сообщению Роспотребнадзора по Кемеровской области, в 2016 году. на территории Кемеровской области от укусов животными пострадало 8141 человек.

Из них 4799 человек пострадали от укусов домашними животными, что составило 58,9 % от общего числа обратившихся за антирабической помощью, 3215 человек пострадали от укусов бродячими животными, что составило 39,49 % от общего числа обратившихся за антирабической помощью. От укусов дикими животными в 2016 году пострадало 127 человек.

В 2016 году в Кузбассе выявлено 40 пострадавших от укусов, оцарапывания и ослюнения животными с лабораторно установленным диагнозом «бешенство». Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, проведен полный курс вакцинации антирабическими препаратами. Случаев заболевания бешенством среди населения на территории Кемеровской области не зарегистрировано

Всего в Кемеровской области за 5 лет зарегистрировано 26 случаев заболевания бешенством среди животных на 13 административных тер­риториях (города: Кемерово, Мыски, Топки; районы: Беловский, Кемеровский, Ижморский, Промышленновский, Юргинский, Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Топкинский, Яйский, Тисульский).