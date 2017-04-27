Пенсионный фонд в Кузбассе выплатил более 152 млрд. рублей в 2016 году

По информации пресс-службы Пенсионный фонд Кемеровской области выплатил жителям Кузбасса в 2016 году более 152 млрд. рублей, из них более 118 млрд. руб. – это страховые пенсии.

Расходы на выплату пенсий по старости досрочникам в прошлом году составили 51,3 млрд. руб. в год, 43% от общей суммы страховых пенсий.

В Кузбассе каждый третий пенсионер вышел на пенсию ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Всего же в Кемеровской области более 275 тысяч пенсионеров — льготников, которые получают пенсию за работу в особо вредных и тяжелых условиях труда.

Большая часть из них выработали стаж в горной, химической, металлургической промышленности по списку № 1. Таких получателей по области 120891 человек.

Свыше 94 тысяч человек имеют стаж работы на производствах с тяжелыми условиями труда по Списку № 2 .

Кроме этого 24,5 тысячи получателей досрочной пенсии — это работники из сферы здравоохранения и образования. Остальные — это граждане, которые заняты на лесозаготовительных работах, железнодорожном транспорте, в полевых условиях и т.д.