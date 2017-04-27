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«Открытая Россия» признана «нежелательной организацией»

Генеральная прокуратура РФ признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского «нежелательной организацией», сообщается на сайте ведомства.

В сообщении упомянуты организации OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США) и Open Russia Civic MovementOpen Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания).

По версии Генпрокуратуры, эти организации «осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».

В Генпрокуратуре считают, что «Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства».

Напомним, включение организации в список «нежелательных» предполагает блокировку ее безналичных денежных средств и имущества, закрытие уже существующих филиалов, а также запрет на создание организацией структурных подразделений и распространение информационных материалов на территории России. Лицам, участвующим в деятельности такой организации, ограничен въезд на территорию страны.

Законодательство предполагает, что решение о признании организации «нежелательной» принимает генпрокурор или его заместители по согласованию с Министерством иностранных дел, они же решают вопрос об исключении организаций из реестра «нежелательных».

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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