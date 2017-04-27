Угольным компаниям в Кузбассе начислили штрафов на сумму более 5 млн рублей

За нарушения законодательства об охране труда и промышленной безопасности предприятиям и должностным лицам угледобывающих компаний в Кузбассе за 3 месяца 2017 года назначены штрафы на сумму более 5 млн рублей по постановлениям Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

По информации прокуратуры Кемеровской области, проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на 22 угледобывающих предприятиях, проведенные в течение первого квартала выявили 464 нарушений закона.

Чаще всего на предприятиях рабочие не обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, плановая численность работников предприятий не соответствует фактической, аттестации инженерно-технических работников проводится несвоевременно, нарушается режим труда и отдыха. Отсутствуют экспертизы промышленной безопасности как на здания и сооружения, так и на технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах, нарушение проектных решений и согласованных планов развития горных работ.

По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 102 юридических и должностных лица, назначены штрафы на сумму более 5 млн рублей.

Кроме того, внесено 22 представления об устранении нарушений закона, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 88 должностных лиц.

Прокурор принес 8 протестов на незаконные правовые акты, 4 из них уже приведены в соответствие с законом, 4 – находятся на рассмотрении. 4 уголовных дела возбуждено по факту использования поддельных дипломов об образовании.