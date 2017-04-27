«Почта России» закрывает все пункты коллективного доступа в интернет

«Почта России» закрывает 15 тыс. пунктов коллективного доступа в интернет в почтовых отделениях из-за отсутствия финансирования, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя гендиректора «Почты России» по почтовому бизнесу Инессу Галактионову.

По ее словам, деньги на поддержание работы пунктов доступа в Интернет поступают из резерва, в который операторы связи перечисляют примерно 14 млрд рублей. Средства поступают в федеральную казну, а потом финансовый блок распределяет эти средства на различные проекты.

Поскольку резерв не является целевым, то средства не всегда поступают на поддержание и развитие инфраструктуры связи.

Однако, согласно закону «О связи», такие пункты, особенно расположенные в малых городах, это универсальная услуга связи, которую должны предоставлять в поселениях с населением от 500 человек.