Доплата к шахтерской в Кузбассе пенсии увеличится

С мая у пенсионеров–горняков произойдет очередная корректировка доплаты к шахтерской пенсии. В среднем, ее размер составит 2455,49 руб. В настоящее время Максимальный размер выплаты в настоящее время равен 4615 руб Размер доплаты индивидуален для каждого.

По Федеральномц закону «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности» 29179 жителей Кузбасса получают дополнительные меры социального обеспечения для работников угольной промышленности в виде ежемесячной доплаты к пенсии.

Доплату получают пенсионеры, у которых имеется стаж подземной работы по добыче угля, сланца, на строительстве шахт и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) не менее 25 лет. Либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий — горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.