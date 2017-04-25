В Кузбассе ушел в отставку глава Новокузнецкого района

Вчера на сессии Новокузнецкого районного Совета народных депутатов была принята отставка главы района Евгения Манузина по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Евгений Манузин был по решению суда отстранен от должности на время расследования дела о превышении служебных полномочий.

По версии следственного управления СК РФ по Кемеровской области, в 2015 году чиновник объявил на территории поселка Подстрелка режим чрезвычайной ситуации без законных оснований. Это позволило заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение ремонтных работ высоковольтной линии электропередач без проведения конкурсной процедуры. После чего без проверки объема и качества выполненных работ, произведена их оплата, размер которой превысил расчетные показатели. Это причинило муниципалитету ущерб более 900 тыс. рублей.

После проверки использования бюджетных средств в Новокузнецком районе, проведенной Контрольно-счетной палатой Кемеровской области, было начато расследование уголовного дела.

При этом в рамках расследования уголовного дела на автомобиль и одну из квартир обвиняемого на сумму 4 млн руб. наложен арест в счет возмещения ущерба. Поскольку следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное передано на рассмотрение суда.

В соответствии с Уставом Новокузнецкого муниципального района до вступления в должность вновь избранного главы исполнять обязанности главы муниципального образования будет его первый заместитель Андрей Шарнин.