В Кузбассе откроется первая выставка экологического плаката

27 апреля в Кемеровском областном художественном колледже состоится открытие первой в Кузбассе выставки экологического плаката «ДА, НЕТ», посвященной году Экологии в России.

В экспозицию выставки включены работы как профессиональных дизайнеров, графиков, художников, фотохудожников, так и студентов Кемеровского областного художественного колледжа и Кемеровского государственного института культуры, среди которых — студенты 3 курса, приехавшие из КНР. Кроме того, на выставке представлены работы преподавателей и учащихся ДШИ и ДХШ Кемерово и Кемеровской области.

Работы участников выставки, отражают проблемы охраны лесных богатств, водных ресурсов, живого мира планеты, побуждают к активным действиям по защите окружающей среды. Уникальность выставки заключается в том, что более 100 плакатов будут представлены в печатном виде.

По итогам выставки состоится награждение лауреатов и будет выпущен буклет.