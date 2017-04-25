В Кузбассе назначен начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Вчера губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подписал распоряжение о назначении на должность начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олега Опарина.

Олег Опарин родился 27 марта 1984 года в Усть-Каменогорске Казахской ССР.

В 2005 году получил юридическое образование в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики.

Работал на предприятиях угольной и энергетической отрасли на различных должностях. Прошел путь от рядового юриста до директора филиала компании энергетической отрасли.

С 2014 года занимал пост начальника отдела в Министерстве энергетики Российской Федерации.

С 2016 года по настоящее время работал заместителем директора ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения».