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В Кузбассе назначен начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Вчера губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подписал распоряжение о назначении на должность начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса  Кузбасса Олега Опарина.

Олег Опарин родился 27 марта 1984 года в Усть-Каменогорске Казахской ССР.

В 2005 году получил юридическое образование в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики. 

Работал на предприятиях угольной и энергетической отрасли на различных должностях. Прошел путь от рядового юриста до директора филиала компании энергетической отрасли.

С 2014 года занимал пост начальника отдела в Министерстве энергетики Российской Федерации. 

С 2016 года по настоящее время работал заместителем директора ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения».

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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