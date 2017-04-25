Погода
на 25 апреля
12°C
Курс валют
на 24 апреля
$ 55.96
60.67
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости КемероваВ Кузбассе выступит симфонический оркестр Мариинского театра
Новости

В Кузбассе выступит симфонический оркестр Мариинского театра

Сегодня в Кемеровской государственной областной филармонии им. Б.Т. Штоколова с единственным концертом в Кузбассе выступит Симфонический оркестр Государственного академического Мариинского театра под управлением народного артиста Российской Федерации, Валерия Гергиева.

Концерт пройдет в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля, посвященного 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского.

В этот же день для стипендиатов Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» в Органном зале филармонии пройдет мастер-класс по исполнительскому мастерству, который проведут ведущие солисты симфонического оркестра Мариинского театра.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости