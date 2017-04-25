В Кузбассе выступит симфонический оркестр Мариинского театра

Сегодня в Кемеровской государственной областной филармонии им. Б.Т. Штоколова с единственным концертом в Кузбассе выступит Симфонический оркестр Государственного академического Мариинского театра под управлением народного артиста Российской Федерации, Валерия Гергиева.

Концерт пройдет в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля, посвященного 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского.

В этот же день для стипендиатов Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» в Органном зале филармонии пройдет мастер-класс по исполнительскому мастерству, который проведут ведущие солисты симфонического оркестра Мариинского театра.