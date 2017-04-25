В Кузбассе выставлено на торги имущество тепличного комплекса «Калтанский»

По информации единого федерального реестра сведений о банкротстве на 1 июня назначен открытый конкурс по продаже имущества ООО "Калтанское" в Кузбассе.

Начальная цена лота — 697,734 млн рублей. В его состав включены: блок зимних теплиц площадью более 49 тыс. кв. метров, блок зимних ангарных теплиц площадью более 26 тыс. кв. метров, 7 земельных участков площадью от 1,7 тыс. до 71,8 тыс. кв. метров; 4 нежилых здания площадью от 405 кв. метров до 7,6 тыс. кв. метров — в том числе столовая, а также здание, оборудованное системами отопления и вентиляции теплиц, автоматизированной системой управления микроклиматом, системой капельного полива и подкормки растений и другими системами.

Кроме того, в состав лота включены здание лукохранилища, технологический комплекс по выращиванию салата, центральный склад и склад нефтепродуктов, дорога, оборудование и транспортные средства. В состав лота включены также дебиторская задолженность на сумму 9,7 млн рублей и 99% в уставном капитале ООО "Тепличный комбинат "Калтанский".