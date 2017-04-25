В Кузбассе завершился фестиваль GrelkaFest

В минувшие выходные в Кузбассе на горнолыжном курорте Шерегеш завершился традиционный фестиваль GrelkaFest, участники которого установили новый рекорд России по спуску с горы в бикини.

В массовом спуске горнолыжников и сноубордистов в купальных костюмах приняли участие туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Мордовия, а так же гости из Индии, Китая, Италии, Германии, Франции и США – всего1498 человек. Это на 387 человек больше, чем прошлом году, когда в спуске участвовали 1111 лыжников и сноубордистов.

Участникам фестиваля в Шерегеше удалось со значительным отрывом опередить претендентов из Сочи, где на Красной Поляне недавно в купальниках спустилось около 1200 горнолыжников и сноубордистов.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев учредил специальные премии для участников фестиваля в нескольких номинациях: «самый старший участник спуска в купальных костюмах», «участник, зарегистрировавшийся первым на спуск», «просто счастливчик» (выбран жеребьевкой на сцене) и «участник из самой удаленной территории».

В частности, победителем последней номинации стал 29-летний Джоел Кетола, житель Нью-Йорка, который узнал о спуске из интернета и преодолел 9496 км для участия в этом мероприятии.

Помимо спуска гости фестиваля участвовали в таких развлечениях как боссабол, бампербол, снежный танцевальный денс-баттл. По традиции была выбрана "Мисс Шерегеш". В этом году королевой GrelkaFest стала Кристина Косинова из Новосибирска.