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На водоемах Шорского национального парка объявлен «месячник тишины»

В связи с наступлением нерестового периода рыб, в соответствии Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного  бассейна, утвержденным приказом Минсельхоза РФ от 22 октября 2014 года № 402,  установлен запрет для добычи водных биоресурсов на территории Шорского национального парка.

В период месячника  по охране весенне-нерестующих рыб  в водоемах рек Мрассу, Кондома, их притоках и связанных с ними озерах введен запрет для  добычи (вылова) водных биоресурсов.  Запрет добыча ( вылов) на  территории  парка введен до 25 мая 2017 года.  Запрет (вылов) хариуса до 5 июня 2017 года.

В особо охраняемой зоне Шорского национального парка вылов всех видов биоресурсов запрещена полностью.

В течение года, также запрещен  вылов краснокнижных видов: ленок, сибирский подкаменщик, в том числе тайменя на территории Шорского национального парка.

Однако, разрешена добыча малоценных видов рыб одной донной или  поплавочной удочкой, спиннингом, фидером с берега без применения плавсредств с общим количеством крючков не более двух штук  у одного гражданина.

За незаконную добычу рыбы в нерестовый период предусмотрена административная и уголовная ответственность на основании законодательства Российской Федерации.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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