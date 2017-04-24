В Сибири начался пожароопасный сезон

По информации пресс-служба Федеральной авиалесоохраны, в мнувшие выходные была зарегистрирована вспышка лесных пожаров и несанкционированных выжиганий сухой травы на землях сельхозназначения и иных категорий в регионах Сибирского федеральных округа.

За два дня возникло почти на 70% больше лесных пожаров по сравнению с возникшими в предыдущие выходные дни. Всего за выходные дни в регионах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 150 лесных пожаров на площади более 2,5 тысяч га из числа возникших в выходные дни и ранее.

В СФО наибольшее количество пожаров возникло и ликвидировано в Красноярском крае (ликвидирован 31 пожар на площади 231,7 га), в Иркутской области (ликвидировано 11 пожаров на площади 106,8 га), Забайкальском крае (ликвидировано 10 пожаров на площади 763 га), Тюменской области, Республике Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на начало текущих суток на территории Российской Федерации проводятся работы по тушению 7 лесных пожаров на площади 127 га, в том числе:

— 3 пожаров на землях лесного фонда на площади 71 га (Хабаровский край);

— 1 пожара на землях лесного фонда на площади 1 га (Республика Тыва);

— 1 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади 20 га (Хабаровский край – Национальный парк «Анюйский»).

На всей территории Забайкальского края действует режим ЧС.

В 20 субъектах Российской Федерации введен особый противопожарный режим, в том числе на территории Кемеровской области.

Всего в текущемгоду лесопожарными службами на территории Сибирского округа уже ликвидировано 304 лесных пожара. Лесной охраной выявлено более 580 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, составлено около 600 административных протоколов с наложением административных штрафов на сумму более 3,6 млн рублей.

На территории Красноярского края зарегистрировано 30 «горячих» точек на площади более 11 тысяч га, на территории Новосибирской области – 35 «горячих» точек на площади более 15 тысяч га.

Фактически это травяные пожары, которые имеют высокую интенсивность горения, высокую скорость распространения и представляют потенциальную угрозу лесному фонду, населенным пунктам и объектам экономики.

В выходные были зафиксированы первые возгорания в Кузбассе: сухая трава горела в Ленинском районе Кемерова.

Возгорания травы в полях отмечено в Киселевске, Новокузнецке, Таштагольском районе.

Между тем, в период особого противопожарного режима за разжигание костров наруштелям грозит штраф до трёх миллионов рублей или уголовная ответственность.