В Кузбассе пройдет «БиблиоНочь −2017»

22 апреля в Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова пройдет «БиблиоНочь −2017» — ежегодная акция, которая проводится в библиотеках страны в поддержку книги и чтения.

В этом году сквозная тема всех мероприятий всероссийской акции звучит как: «Новое прочтение».

В программе акции - брейн-ринг «Игры разума» от клуба «Iдея», напольные игры, экологические фильмы в «Звездном шатре», контактный мини-зоопарк от Центра помощи диким и экзотическим животным Кемеровского государственного университета.

Кроме того, будет работать «Школа выживания в джунглях», инструктор которой — Маугли проведёт авторский мастер-класс. Распахнет двери литературно-театральная гостиная «Между Востоком и Западом», в которой по-новому расскажут о творчестве бессмертного автора «Книги джунглей» и «Заповедей» — Р. Киплинга. «Ярмарочное море», «Русалочий остров», «Пиратская гавань» и даже «Девятый вал» ожидают в эту ночь гостей библиотеки. Для детей, пришедших на праздник вместе с родителями, будет работать детская комната.

В рамках библиотечной ночи будет организована благотворительная акция «Книгодар»: более 200 книг отечественной и зарубежной художественной литературы, собранных сотрудниками, а также списанных из фондов библиотеки как многоэкземплярные, найдут новых хозяев.

Для посетителей праздника состоится игра-экскурсия по площадкам БиблиоНочи «Экологический квест».

Читатели смогут, как и в обычные дни работы библиотеки, получить, или сдать книги на Городском абонементе, воспользоваться услугами Сервис-центра, посетить различные выставки и поучаствовать в многочисленных культурно-досуговых мероприятиях, которые организует библиотека совместно с партнерами по БиблиоНочи.

В конференц-зале пройдет концерт русского романса в исполнении солистки Государственной филармонии Кузбасса, лауреата международных и всероссийских конкурсов Елены Корчугановой.

Традиционно в этот вечер все желающие научиться рукоделию смогут посетить остров «Мастеровой», где будут устроены мастер-классы для взрослых и детей.

Изюминкой БиблиоНочи станет раздача призов в фойе 1 этажа «Зацени фишку!». Для того чтобы стать счастливчиком, гостям необходимо принять участие в работе шести разных площадок, получить фишки и обменять свой заполненный купон на один из бесплатных пригласительных билетов в кино, разовое посещение бассейна или катка — и все это на две персоны.