В Кузбассе открывается фестиваль детского творчества "Элим-2017"

Завтра в Мысках открывается XVI областной фестиваль детского творчества коренных малочисленных народов Кемеровской области «Элим-2017», посвященный 110-летию со дня рождения СофронаТотыша.

Традиционный фестиваль детского творчества коренных малочисленных народов Кузбасса проводится для возрождения, поддержки и развития детского творчества и сохранения культурного наследия коренных малочисленных народов Кемеровской области – шорцев и телеутов.

В фестивале примут участие более 200 одарённых детей в возрасте от семи до семнадцати лет из городов Кузбасса — Белово, Новокузнецка, Мысков, Междуреченска, Таштагола, Осинников, Калтана, Новокузнецкого, Беловского и Гурьевского районов. Они будут состязаться в номинациях вокал, вокальные ансамбли, хореография, солисты и инструментальные ансамбли.

В номинации «Национальное изобразительное и прикладное творчество» конкурсанты представят свои работы, посвященные творчеству шорского писателя Софрона Тотыша..

Юные исполнители продемонстрируют своё мастерство в игре на шорских музыкальных инструментах кай-комусе и бубне, а гости фестиваля смогут соприкоснуться с родником самобытного народного творчества шорцев и телеутов.