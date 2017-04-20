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В Кузбассе открывается фестиваль детского творчества "Элим-2017"

Завтра в Мысках открывается XVI областной фестиваль детского творчества коренных малочисленных народов Кемеровской области «Элим-2017», посвященный 110-летию со дня рождения СофронаТотыша.

Традиционный  фестиваль детского творчества коренных малочисленных народов Кузбасса проводится для возрождения, поддержки и развития детского творчества и сохранения культурного наследия коренных малочисленных народов Кемеровской области – шорцев и телеутов.

В фестивале примут участие более 200 одарённых детей в возрасте от семи до семнадцати лет из городов Кузбасса — Белово, Новокузнецка, Мысков, Междуреченска, Таштагола, Осинников, Калтана, Новокузнецкого, Беловского и Гурьевского районов. Они будут состязаться в номинациях вокал, вокальные ансамбли, хореография, солисты и инструментальные ансамбли.

В номинации  «Национальное изобразительное и прикладное творчество» конкурсанты представят свои работы, посвященные творчеству шорского писателя Софрона Тотыша..

Юные исполнители продемонстрируют  своё мастерство в  игре на  шорских музыкальных инструментах кай-комусе и бубне, а гости фестиваля смогут соприкоснуться с родником самобытного народного творчества шорцев и телеутов.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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