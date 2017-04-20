Жители Кузбасса могут бесплатно получить плановое лечение в стационарах Москвы

По информации горячей линии «Столица здоровья», созданной для бесплатной госпитализации иногородних пациентов в московские стационары, жители Кузбасса в рамках ОМС могут получить бесплатную медицинскую помощь в ведущих стационарах Москвы.

Согласно Закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ» № 323, на всей территории РФ застрахованные граждане имеют право на выбор города, медицинской организации, врача-специалиста и предоставление плановой и экстренной медицинской помощи.

Горячая линия бесплатной госпитализации иногородних пациентов в московские стационары «Столица здоровья» была создана для удобства граждан РФ, желающих получить плановое лечение. Для этого нужно позвонить по номеру горячей линии 8 (495) 587-70-88 или оставить заявку на сайте столицаздоровья.рф.

Куратор проинформирует, входит ли необходимая помощь в перечень ОМС, поможет определиться с профильным стационаром и удобной датой госпитализации, а также организовать госпитализацию.

Все услуги предоставляются бесплатно.

После госпитализации куратор продолжит получать информацию о пребывании пациента в стационаре до его выписки и при необходимости будет готов оказать информационную поддержку.

Ознакомиться с подробностями программы помощи иногородним пациентам можно на официальном сайте проекта «Столица здоровья» www.столицаздоровья.рф.