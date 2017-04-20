В Кузбассе принят бездефицитный бюджет

Вчера Совет народных депутатов Кузбасса принял региональный закон «О внесении изменений в закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Закон предусматривает балансировку доходов и расходов бюджета области и сделать его бездефицитным. Дефицита бюджета ликвидирован за счет дополнительного поступления налога на прибыль от угольных компаний.

Таким образом доходы бюджета на 2017 год увеличены на 5,9%, или на 6,18 млрд руб., с 103,95 млрд руб. до 110,13 млрд руб. До этого же уровня подняты расходы областного бюджета — на 3,21 млрд руб.

Налог на прибыль обеспечивает 27,8% всех доходов и составит в 2017 году 30,62 млрд руб. Рост прибыли угольных компаний произошел за счет увеличения цен на уголь: в четвертом квартале 2016 года на коксующиеся марки угля цены выросли в три раза по сравнению с уровнем первого квартала 2016 года, на энергетические — в два раза.

В обновленном бюджете дополнительные расходы пойдут на увеличение дотаций муниципалитетам на 2 млрд руб., а также на 0,46 млрд руб. на региональную программу «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс».