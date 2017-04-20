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Фермерская сеть из Кузбасса начинает работу в Новосибирске

Сеть фермерских продуктов «Калина-Малина», успешно работающая в Кузбассе, открывает 21 апреля свой первый отдел в новосибирском ТЦ «Амстердам», сообщает ksonline.ru.

Отдел откроется по франшизе, а продукцию в магазин будут поставлять преимущественно местные фермеры. Уже сейчас с кооперативом сотрудничают 14 фермеров.

На полках «Калина-Малина» будет представлена молочная и мясная продукция, сыры, яйца, продукты пчеловодства, овощи, орехи, ягоды, грибы, замороженные полуфабрикаты, кондитерские изделия.

Напомним, первый фирменный отдел «Калина-Малина» открылся в Кузбассе в 2014 году. Сейчас под брендом «Калина-Малина» объединены более 60 мелких сибирских фермеров, которые представлены в 49 торговых точках области. Кроме того есть 13 специализированных отделов, интернет-магазин и фермерское кафе. «Калина-Малина»  Сейчас сеть представлена также в Томской области и Красноярском крае. В Новосибирске появиться до пяти точек «Калины-малины».

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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