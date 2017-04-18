В Кузбассе побывали эксперты по делам национальностей

В Кузбассе с рабочим визитом побывали президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков и заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько.

Они посетили поселок Чувашка, где встретились с местными жителями, старейшинами, членами городского совета по вопросам коренных малочисленных народов, представителями Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация шорского народа».

По сообщению портала «Национальный акцент», встреча шорцев с главой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорием Ледковым состоялась в поселке Казас Кемеровской области. На собрании присутствовали жители всех муниципальных поселений, где проживают шорцы и телеуты, представители большинства работающих на территории организаций, представители ФАДН и региональных органов власти.

На встрече "Были довольно острые высказывания по вопросу расселения села Казас», — рассказал Григорий Ледков.

"Мы решили, что каждый должен обратиться лично со своей проблемой. Насколько я убедился сам, угольные компании к диалогу открыты: готовы произвести оценку домов и объектов, выделить финансовые средства, помочь с переселением, помочь разобрать имущество", – отметил он.

"Обсуждался вопрос близости разрезов. Я сам видел, что ближайший участок для работы с техникой проходит на расстоянии более километра. В добывающей компании мне сказали, что приближаться более не будут, они идут в другую сторону. А на этом расстоянии, если кто-то остается принципиально, можно жить", – сказал глава ассоциации.

По информации пресс-службы АКО, участники встречи обсуждали вопросы перспективного развития территорий компактного проживания коренных малочисленных народов. Также Григорий Ледков и Андрей Меженько посетили пансионат «Таежный», на базе которого планируется развивать традиционные виды деятельности коренных народов – заготовку, переработку и реализацию дикоросов, лекарственных трав.

В ходе следующих визитов в Кузбасс президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока планирует посетить Междуреченска, Таштагольского, Гурьевского и Беловского районов.

Напомним, ранее шорцы из поселка Казас обратились к Съезду коренных малочисленных народов России с просьбой вернуть их территории, отданные под угледобычу. А жители города Мыски и ряда шорских поселков просили остановить "геноцид шорцев", происходящий из-за работ по добыче угля открытым способом.