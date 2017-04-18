Студенты из Кузбасса примут участие в национальном чемпионате WorldSkills Russia

Двадцать четыре представителя Кузбасса приняли участие в отборочных соревнованиях на право участия в финале V национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017, который пройдет в Краснодаре 15-19 мая 2017 года.

Отборочные соревнования проходили в восьми регионах страны: Москве, Московской области, Республике Татарстан, Ленинградской области, Республике Саха (Якутия), Республике Чувашия, Хабаровском крае, Ульяновской области.

11 конкурсантов из Кемеровской области стали финалистами. Четверо из них приняли участие в отборочных соревнованиях и стали лучшими в своих компетенциях по Сибирскому федеральному округу. Это Владислав Шнайдер из Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг – компетенция «поварское дело»; Надежда Рендфлейш из Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг – компетенция «хлебопечение»; Валерий Гасанов из Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства – компетенция «кирпичная кладка» и Никита Ступницкий из Юргинского технологического колледжа – компетенция «электроника».

Кроме того, без прохождения отборочных испытаний как единственные представители Сибирского федерального округа выступят: Анатолий Матюшкин из Кемеровского профессионально-технического техникума – компетенция «обслуживание грузовой техники»; Анастасия Петухова из Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. В.А.Волкова– компетенция «флористика»; Максим Ольховик из Прокопьевского горнотехнического техникума им. В. П. Романова – компетенция «IT-решения для бизнеса на платформе 1C: Предприятие 8».

Четверо участников выступят по презентационным компетенциям: Александр Веклюк и Алексей Нифонтов из Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства – компетенция «геодезия»; Евгений Здоровцев из Кемеровского педагогического колледжа – компетенция «физическая культура и спорт»; Максим Уфимцев из Кемеровского профессионально-технического техникума – компетенция «экспедирование грузов».