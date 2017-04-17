В Кузбассе завершено расследование резонансного ДТП с участием экс-главы ГИБДД

Спустя почти год после резонансного ДТП с участием экс-главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина завершено предварительное расследование смертельной аварии, сообщает Газета.ру.

Напомним, ДТП произошло 23 апреля 2016 года. Ваварии погибли четыре девушки. В этом, по мнению следствия, виноват Мовшин, ехавший с превышением скорости по встречной полосе., Его внедорожник Toyota Land Cruiser 200 протаранил Toyota Corona Premio, сворачивавшую с полосы. Сам Мовшин вину отрицает.

Ранее Мовшину уже было предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание для виновника аварии по этой статье — до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что специалисты Кемеровской лаборатории судебной экспертизы Минюста России пришли к выводу, что в действиях Мовшина усматривалась причинно-следственная связь с аварией: водитель выехал для обгона на встречную полосу с превышением скорости в разрешенном для этого месте (несоответствие требованиям ПДД РФ в отношении дорожной разметки 1.1), но вернуться не успел.

Однако защита Юрия Мовшина настояла на проведении еще одной, повторной экспертизы в ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр МВД РФ» в конце декабря 2016 года. По результатам второй экспертизы: «Опасность для водителя автомобиля Toyota Corona Premio автомобилем Toyota Land Cruiser 200 в данной дорожно-транспортной ситуации не создавалась». Согласно заключению экспертов, высокая скорость в данном случае не стала решающей.

Несмотря на ходатайство родственников погибших, требующих исключить вторую экспертизу из материалов дела как недопустимое доказательство, она была приобщена, и отправится в суд наравне с первой и решением следователей.

Сторона потерпевших заявила, что в ЭКЦ МВД России сфальсифицировали результаты второй экспертизы и направила заявление председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по данному факту. Теперь они намерены добиваться личной встречи с председателем СК России Александром Бастрыкиным.

Кроме этого, потерпевшие направили повторную коллективную жалобу депутату Госдумы Владимиру Жириновскому на неудовлетворительное расследование уголовного дела. Они просят его обратиться с депутатским запросом к заместителю министра внутренних дел России – начальнику Следственного департамента МВД России Александру Романову.

Отметим, что ранее Юрий Мовшин уже становился фигурантом уголовного дела из-за смертельного столкновения на трассе Кемерово – Яшкино. Его автомобиль столкнулся с вылетевшем на «встречку» автомобилем «ВАЗ-2114». Водитель «ВАЗ» скончался, а Юрия Мовшина признали тогда невиновным.