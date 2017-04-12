Экс-главе СК Кузбасса продлили срок содержания под стражей

Сегодня Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику СУ СКР по Кемеровской области Сергею Калинкину, обвиняемому в вымогательстве акций "Разрез "Инской", до 13 августа 2017 года.

Ранее сообщалось, что представитель СКР ходатайствовал о продлении срока, мотивировав это тем, что Калинкин может оказать влияние на ход расследования и давление на свидетелей.

Кроме того, вчера Центральный районный суд Новосибирска продлил до 13 августа срок домашнего ареста остальным фигурантам дела.

Всем им предъявлено обвинение в вымогательстве акций угольного предприятия "Разрез "Инской" стоимостью 1 млрд рублей по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство).