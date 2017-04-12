В Кузбассе признан банкротом Анжерский фанерный комбинат

Арбитражный суд Кемеровской области рассмотрел ходатайство собрания кредиторов ЗАО Анжерский фанерный комбинат и признал его банкротом, сообщает «КоммерсантЪ».

По данным представителя временного управляющего комбината Павла Кирсанова, у АФК 4,3 млрд руб. кредиторской задолженности, из которых 4,2 млрд руб. у польского Мбанка, еще 24,8 млн руб. — у новокузнецкого ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой», которое было заявителем в деле, и 67 млн — у ООО «Компания содействия бизнесу».

Суд открыл на Анжерском фанерном комбинате конкурсное производство на шесть месяцев, назначив Ивана Копытова конкурсным управляющим. Заседание по рассмотрению его отчета суд назначил на 3 октября.