Подозреваемым в вымогательстве акций разреза «Инской» продлены сроки домашнего ареста

Вчера Центральный районный суд Новосибирска продлил сроки домашнего ареста до 13 августа бизнесмену Александру Щукину, замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Сергею Крюкову, начальнику департамента административных органов администрации Кемеровской области Елене Троицкой и бывшим заместителям губернатора Кузбасса Александру Данильченко и Алексею Иванову. Доверенному лицу Щукина юристу Геннадию Вернигору продлен срок содержания под стражей.

Вопрос о продлении ареста в отношении бывшего главы СУ СК Кузбасса Сергея Калинкина рассмотрят сегодня.

Напомним, все они подозреваются в вымогательстве контрольного пакета акций разреза "Инской" в Кузбассе стоимостью 1 млрд рублей.

Между тем, бизнесмен Александр Щукин заявил, что больше не является владельцем многочисленных бизнесов, сообщает ТАСС.

«Я отовсюду вышел, уже генеральным директором не являюсь. Как меня арестовали, сразу написал заявление <…> Я сейчас пенсионер», – цитирует ТАСС слова Александра Щукина. По словам бизнесмена, его пенсия сейчас составляет 16 тыс. рублей.