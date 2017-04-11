В Кузбассе назначен глава департамента транспорта и связи

Сегодня губернатор Кемеровской области Аман Тулеев назначил начальника областного департамента транспорта и связи, сообщает пресс-служба администрации области.

Им стал 47-летний Евгений Курапов, который ранее работал заместителем главы Кемерова по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства. В 2012-2014 годах он возглавлял областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

Напомним, ранее занимавший эту должность Петр Шикалев подозревается в мошенничестве в крупных размерах (ч.3 ст. 159 УК РФ) и ушел в отставку по ходатайству следствия.