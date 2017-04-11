В Кузбассе открылась выставка «Большая губерния»

Сегодня в Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д.Федорова в рамках проекта «Центральные библиотеки России — Кузбассу» торжественно открылась выставка «Большая Губерния» — совместный проект с Томской областной универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина.

Выставка посвящена 100-летию революционных событий в Сибири, а также 100-летию города Кемерово и 400-летию города Новокузнецка.

В экспозиции представлены материалы по нескольким темам — «Томская губерния», «Центр губернии», «Кузнецкий уезд», «Кузбасс промышленный» (1930-е гг.), «Люди земли Кузнецкой».

Выставка продолжит свою работу до 29 мая.