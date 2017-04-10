Жители Новосибирска продолжают протестовать против повышения тарифов ЖКХ

8 апреля в Новосибирске на площадь Ленина и в театральный сквер перед оперным театром уже в седьмой раз вышли жители города с требованиями отменить грядущее повышение тарифов ЖКХ на 15-20%.

Кроме того, 7 апреля в мэрию Новосибирска подана заявка на проведение митинга за отмену постановления о повышении цен на коммунальные услуги подали организаторы протестов, с которыми Владимир Городецкий обещал встретиться после предыдущих митингов.В числе заявителей — бывший советник губернатора Новосибирской области Тимур Ханов, заместитель руководителя регионального отделения «Яблока» Дмитрий Холявченко и активист Олег Викторович.

21 марта губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с журналистами сообщил, что планирует встретиться с организаторами акций против повышения тарифов ЖКХ и обсудить позиции сторон. Но встреча до сих пор не была назначена.

Заявленная дата акции — 23 апреля, предполагаемая численность — до 2,5 тысяч человек.