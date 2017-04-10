В Барнауле задержаны 8 человек за требование отставки губернатора

8 апреля в Барнауле на уличной акции с требованием отставки губернатора Алтайского края Александра Карлина полиция задержаны восемь человек. Среди них – организатор акции Евгений Корчагин из Бийска, экс-кандидат в губернаторы Алтайского каря, глава муниципалитета в пригороде Барнаула Олег Боронин, активист местного штаба Навального Виктор Рау.

Участники акции, проходившей в форме Гайд-парка на площади Свободы краевого центра (одновременно там проходило еще две уличные акции) были доставлены в полицию, однако какие-либо претензии им не были предъявлены.

Накануне митинга его инициатора Корчагина сотрудники ФСПП и дорожной полиции доставляли в мировой суд 6-ого участка в Бийске, где ему предъявили претензии по неоплате штрафа. Попытка административного ареста активиста тогда, однако, провалилась из-за того, что он предъявил свидетельство о том, что является инвалидом второй группы.