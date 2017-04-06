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Экс-главу Следственного комитета Кузбасса могут оставить под арестом до середины августа

По информации пресс-службы Центрального райсуда Новосибирска следственные органы обратились в с ходатайством об очередном продлении меры пресечения высшим должностным лицам Кемеровской области, которые проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве контрольного пакета акций разреза "Инской" стоимостью 1 млрд рублей.

Напомним, задержания по делу о вымогательстве 51% акций угольного разреза «Инской» прошли 13 ноября 2016 года. Тогда сотрудниками ФСБ были задержаны восемь человек, в том числе руководитель управления Следственного комитета по Кемеровской области генерал Сергей Калинкин, два вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванову, бизнесмен Александр Щукин.

В середине ноября 2016 года Центральный райсуд Новосибирска избрал генералу Калинкину меру пресечения содержание под стражей в СИЗО, другим обвиняемым – домашний арест.

Сегодня следователи ходатайствовали о продлении меры пресечения обвиняемым до 13 августа 2017 года.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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