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В Кузбассе главный государственный налоговый инспектор обвиняется в получении взятки в размере 25 млн рублей

В Кузбассе направлено в суд уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных налоговых проверок одной из инспекций Федеральной налоговой службы по Кемеровской области, которого обвиняют в получении взятки, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России.

По версии следствия, инспектор выявила в одной из организаций финансовые нарушения на сумму в 25 млн руб., после чего предложила директору фирмы за взятку снизить «выявленных нарушений до 3 млн руб. Руководитель организации согласился передать женщине 1,5 млн руб. При получении 750 тыс. руб. налоговый инспектор была задержана», сообщает пресс служба СК РФ.

Задержанная полностью признала вину и сотрудничала со следствием. Ей предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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