Вчера около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».

По данным Национального антитеррористического комитета в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, еще 45 пострадавших находятся в больнице.

Как сообщает Росбалт, президенту России Владимиру Путину доложили о предварительных итогах начального этапа расследования причин взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Путин в управлении ФСБ по Петербургу провел совещание с представителями ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «Президент сейчас практически в постоянном режиме получает новые вводные от специальных служб и следственных органов. Предпринимаются все меры по линии и городских властей, и федеральных властей по оказанию помощи пострадавшим и близким погибших».

Ранее Владимир Путин возложил цветы у станции метро «Технологический институт» в память о жертвах взрыва в метрополитене. в настоящее время он находится в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой.

Между тем, по информации «КоммерсантЪ» со ссылкой на «заслуживающий доверия источник», спецслужбы заранее были предупреждены о подготовке теракта в Санкт-Петербурге. Они «вели» организаторов, однако предотвратить взрывы в метро удалось лишь частично: одна из бомб не была приведена в действие.

Как рассказал собеседник издания, информацию о подготовке теракта спецслужбам предоставил россиянин, сотрудничавший с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» и задержанный после возвращения из Сирии.

Спецслужбы Киргизии заявили, что взрыв в петербургском метро мог совершить уроженец республики, гражданин России Акбаржон Джалилов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Издание уточняет, что это пока еще предварительные, официально не подтвержденные данные.