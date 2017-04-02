В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении начальника департамента транспорта и связи

По информации Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении департамента транспорта и связи Кемеровской области Петра Шикалева, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает «КоммерсантЪ».

По версии следствия, в сентябре 2016 года Шикалев от имени коммерческой фирмы организовал изготовление платежных поручений на оплату услуг по поставке 1 тонны профильных металлических труб. Руководителей транспортных предприятий обязали перевести денежные средства на счет коммерческой фирмы, хотя изначально договор на поставку продукции никто не заключал. Примечательно, что руководство коммерческой фирмы, которая должна была поставлять продукцию, было введено в заблуждение, а в реальности использованы только ее реквизиты.

По предварительным данным, около десяти предприятий перевели денежные суммы до 50 тыс. руб.

В рамках расследования будут назначены и проведены ряд судебных экспертиз, в числе которых бухгалтерская, результаты которой установят точные суммы, полученные подозреваемым по указанным платежным поручениям. Также будут допрошены работники департамента, транспортных предприятий, после чего будет дана юридическая оценка всем действиям.

По ходатайству следователя на период расследования судом подозреваемый отстранен от занимаемой должности. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, конкретные лица причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем, в пятницу пресс-служба администрации Кемеровской области объявила об отставке Петра Шикалева без указания причин, а также вице-губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерины Кутылкиной, в ведение которой входит департамент транспорта и связи, возглавляемый Шикалевым. Причина отставки Кутылкиной — увольнение по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев принял отставки. В настоящее время на данные должности никто не назначен.