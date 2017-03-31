В Кузбассе ураганом повреждены линии электропередач

Сегодня ночью в Кузбассе сила ветра достигала 25 м/с, местами шел мокрый снег. По сведениям Правоохранительного портала Кузбасса, ураган в ночь на пятницу оставил сотни домов без света, сорвал рекламные конструкции, повредил крыши и линии электропередач.

Остались без электричества дома в Промышленновском, Кемеровском, Новокузнецком, Яшкинском, Беловском, Таштагольском, Топкинском районах. Специалисты к 13. часам ликвидировали 77 нарушений в работе электросетей. В работе энергетики задействуют вертолёт

В Кемерове в районе Южный сорвало крыши с нескольких строений, в том числе в магазине «Первомастер»., сообщает «АиФ-Кузбасс».

В Новокузнецке от ветра пострадали некоторые баннеры и вывески,

СотрудникиМЧСи кемеровскогоГидрометцентрапредупреждают жителей области о том, что сильный ветер с порывами до 20-25 м/с сохранится в ближайшие дни.