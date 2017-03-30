Генпрокуратура выявила завышение цен на лекарственные средства

По результатам проверок системы здравоохранения, проведенных генпрокуратурой в минувшем году, было выявлено 84 тысячи нарушений в сфере распространения лекарственных средств, сообщают «Известия» со ссылкой на официального уполномоченного генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

Проверка выявила, что практическиво всехсубъектах РФ вопреки требованиям Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» фармацевтические организациии индивидуальныепредприниматели не всегдаобеспечивают минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.В ряде регионов продавались лекарства, не прошедшиегосрегистрацию.

Самым распространенным нарушением стало завышение ценна лекарстваиз списка жизненно необходимыхи важнейшихлекарственных препаратов (ЖНВЛП). Повсеместно прокуроры вынуждены принимать мерыв связизавышением предельных размеров оптовых и розничныхнадбавокк фактическимотпускным ценам производителейна лекарства, включенныев этотособый перечень.

Так прокуратура Кемеровской области установила, чтов аптечныхпунктах препараты «Аскорбиновая кислота», «Ибупрофен», «Панкреатин», «Парацетамол» реализовывались с надбавкойв размере55% при разрешенной в 30%.

В отношениивиновных лиц возбуждены делаоб административномправонарушении за «осуществление предпринимательской деятельностис грубымнарушением требованийи условий, предусмотренных лицензией».

Всего в2016 годупрокуроры выявили более84 тыс.нарушенийв сферездравоохранения.Для их устранениябыло внесено643 протестаи свыше15,5 тыс.представлений. К дисциплинарнойответственности привлекли20 тыс.человек, в судынаправлено более10 тыс.заявлений, к административнойответственности привлекли4691 человека, предупрежденоо недопустимостинарушения закона более1,2 тыс.должностных лиц, возбуждено148 уголовныхдел.

Кроме того, Кемеровское УФАС раскрыло картельный сговор на торгах по закупкам лекарств.

По заключению специалистов комиссии Кемеровского УФАС РоссииООО "ФАРГО" и АО "Фармакон" нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Общества заключили устное антиконкурентное соглашение, участвуя в закупках для медицинских учреждений Кемеровской области.

Кемеровское УФАС России выявило 69 таких электронных аукционов на поставку лекарственных средств, медикаментов и медицинских изделий, проведённых в период с января 2015 г. по февраль 2016 г. АО "Фармакон" и ООО "ФАРГО" использовали следующую модель поведения: при отсутствии других участников одно из ценовых предложений делало какое-либо из указанных обществ, второе снижало цену на 1 % и становилось победителем закупки. Либо второе общество не делало ценовых предложений и побеждало первое при снижении цены аукциона на 0,5 %. Причем заявки на участие и ценовые предложения оба участника делали с одних IP-адресов.

Общая сумма начальных максимальных цен контрактов в этих закупках составила более 56,5 миллионов рублей.

Кемеровское УФАС России намерено привлечь нарушителей к административной ответственности.