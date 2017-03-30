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Телеуты и шорцы Кузбасса приняли участие в Форум коренных малочисленных народов

На минувшей неделе в Салехарде прошел Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в котором приняла участие делегация Кемеровской области.

В форуме от Кузбасса участвовали 13 представителей  шорского народа и 4 — телеутского.

В рамках форума прошли рабочие сессии по актуальным вопросам устойчивого  развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, в которых активное участие приняли молодые активисты Ассоциаций коренных малочисленных народов Кузбасса.

Кроме того, В рамках Форума  прошел VIII съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. На нем члены делегации Кемеровской области Мария Идигешеваиз Таштагольского района и Владимир Накаев изНовокузнецка были награждены медалью Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «За верность Северу».

Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
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