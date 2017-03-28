Алексей Навальный и сотрудники ФБК арестованы

Вчера Тверской районный суд Москвы оштрафовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 20 тыс. рублей, признав его виновным в нарушении статьи «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (ч. 1 ст. 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях), сообщает РБК.

Напомним, Навальный был задержан около трех часов дня в воскресенье, 26 марта, во время акции «Он вам не Димон». Полицейские доставили его в ОВД «Коньково».

По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, суд отклонил ходатайство о приобщении к делу заявки на митинг, поданной в столичную мэрию, и ответ на нее за подписью первого замглавы департамента безопасности Москвы Василия Олейника. Из этих документов, по мнению защиты, следует, что Навальный пытался согласовать акцию на Пушкинской площади и город ему отказал, не предоставив альтернативной площадки, как того требует закон. Это значит, что акцию нельзя считать несогласованной.

По словам Михайловой, сотрудники правоохранительных органов переписали статью, которая вменялась основателю ФБК (изначально в протоколе было указано «нарушение порядка проведения массового мероприятия» - ч. 1 ст. 20.2 КоАП) для того, чтобы обосновать задержание Навального.

Адвокат отметила, что квалифицировать действия Навального по статье 20.2.2. неверно, поскольку речь в ней идет о создании скопления людей, «не являющегося публичным мероприятием».

Суд счел Навального виновным в организации незаконной акциии оштрафовал на 20 тысяч рублей.

Кроме того, Тверской суд Москвы рассмотрел второй административный материал в отношении Алексея Навального, сообщает «Медиазона». Он признан виновным по статье 19.3 КоАП и заключен под стражу на 15 суток за неподчинение полицейским. Срок наказания исчисляется с 26 марта.

Помимо Навального правоохранительные органы задержали всех сотрудников ФБК, которые находились в офисе Фонда. Им вменили «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП), а также главу избирательного штаба Навального Леонида Волкова.

Вчера Симоновский суд столицы рассмотрел административные дела сотрудников ФБК, задержанных в офисе 26 марта.

Суд арестовал на семь суток Владислава Мосина и Владимира Бузина, которые во время трансляции акции протеста они отвечали за звук и IT-инфраструктуру соответственно.

Еще семь суток ареста получила Оксана Баулина — сотрудник ФБК, главный редактор и продюсер эфира ФБК. Столько же назначено сотруднику ситуационного центра предвыборной кампании Навального Сергею Горкаеву.

Семь суток ареста получила Екатерина Кенарева, помогавшей со звуком во время трансляции.

Задержанной в офисе ФБК сотруднице «Мемориала» Екатерине Мельниковой назначено семь суток административного ареста по обвинению в неповиновению полицейским (статья 19.3 КоАП).

Марию Захарову из ФБК оштрафовали на тысячу рублей.

Константину Широкову и Антону Глембо из ФБК судья назначил 7 суток ареста. Оператора Алексея Бахрушина, который не работает в ФБК, но помогал с трансляцией, оштрафовали на тысячу рублей.

Студентка Анна Реваненко, которая была редактором прямой трансляции, тоже получила 7 суток ареста. 5 суток ареста назначено Алексею Лапышеву.

Всего, по словам адвоката Татьяны Соломиной, в Симоновский суд доставили 14 человек, задержанных в офисе ФБК.

Кроме того, Симоновский суд столицы арестовал сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и главу предвыборного штаба политика Алексея Навального Леонида Волкова. Суд признал Волкова виновным по ст. 19.3 КоАП РФ и назначил ему 10 суток ареста.

Возглавляющий столичное отделение «Партии прогресса» Николай Ляскин был задержан на митинге против коррупции в Москве. Ранее сообщалось, что вечером после митингов 26 марта Ляскин был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга. По словам оппозиционера, полицейский в автозаке ударил его по голове. Однако данное обстоятельство не повляло на решение суда.

Тверской суд Москвы признал Николая Ляскина виновным в повторном нарушении порядка проведения акции (статья 20.2.8 КоАП) и назначил ему наказане сроком на 25 суток.