В России началась массовая акция протеста дальнобойщиков

Вчера, 27 марта, в ряде российских регионов началась бессрочная стачка дальнобойщиков с требованием безо всяких условий и полностью отменить налог "Платон", а также с рядом дополнительных требований, сообщает Росбалт.

Большинство бастующих просто прекратили работу и поставки продукции по России. Участвующие в акции водители выстроили свои фуры вдоль дорог с наклейками и плакатами против "Платона".

О начале акции сообщили из Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья, Амурской области и других регионов.

Напомним, активисты Всероссийского объединения водителей организовали протестную акцию, несмотря на то, что 24 марта правительство объявило о смене планов по повышению тарифов «Платона». Премьер-министр Медведев объявил, что "Платон" с 15 апреля повысится не на 100%, как планировалось, а "всего лишь" на 25%. Однако протестующих это не устраивает — они согласны только на его полную, безоговорочную отмену.Представители Объединения перевозчиков России предполагают, что в акции протеста примут участие не менее 10 тысяч водителей.

По информации портала activatica.org, в Чите более 50 фур вышли на акцию протеста и встали в районе Угданского кольца.

В Санкт-Петербурге около50 фур встали на Московском шоссе. Лидер Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин рассказал, что его лишили прав: "Никаких квитанций о нарушении ПДД мне не поступало, повестка в суд мне не приходила. Тем не менее сегодня утром меня остановил наряд, и так я выяснил, что меня по решению суда на полтора года лишили прав за нарушение правил дорожного движения".В настоящий момент Бажутин задержан. Суд арестовал лидера дальнобойщиков Андрей Бажутина на 14 суток. Ему вменяют в вину, что он якобы ездил без прав.

В Московской области водители собрались в Ногинском районе, на 33-м километре Горьковского шоссе, в сторону Москвы. В Екатеринбурге порядка 150 дальнобойщиков собрались на 47-м километре Кольцевой дороги. Они заявляют о том, что будут «стоять, на сколько хватит, требуем свои человеческие права. До полной отмены». Дальнобойщики провели митинг на месте своей стачки, потребовали отмены "Платона" и отставки правительства, а также выразили недоверие Путину. Власть подталкивает народ к "украинскому сценарию", заявили митингующие.

Под Казанью, на трассе М7 в акции участвуют порядка 200 машин.

В Дагестане в забастовке принимают участие более половины водителей, говорит глава регионального союза дальнобойщиков Рустам Малламагомедов. Они просто не выходят в рейсы. Планируются также митинги и автопробеги.

Между тем, Федеральное дорожное агентство России (Росавтодор) сообщил о сохранении объемов перевозок «относительно среднемесячных показателей», несмотря на прошедшие протесты водителей большегрузов. «На федеральных трассах отмечается стабильное передвижение грузовых автомобилей»,— сообщает «Интерфакс».

По информации ведомства, «мониторинг дорожной ситуации показал, что прошедшие сегодня в ряде городов акции с участием водителей легковых автомобилей и большегрузного транспорта не повлияли на рынок грузоперевозок».

По словам министра транспорта Максима Соколова, в 2017 году с помощью "Платона" правительство рассчитывает собрать около 23 миллиардов рублей. При этом правительство выплачивает компании-оператору, которая принадлежит Игорю Ротенбергу, фиксированную сумму за пользование "Платоном" – 10,6 млрд рублей без учета НДС».