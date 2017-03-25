Завтра в ряде регионов страны пройдут акции протеста против коррупции

Завтра, 26 марта, «Партия прогресса» Алексея Навального и его сторонники намерены провести в ряде регионов России антикоррупционную акцию, посвященную, в том числе расследованию Фонда борьбы с коррупцией об имуществе Дмитрия Медведева.

Заявка была подана на проведение митинга в Москве на Тверской улице перед Госдумой. Однако правительство Москвы не согласовало акцию, предложив альтернативные площадки в Марьино и Сокольники. Организаторы отказались.

Прокуратура Москвы предупредила Алексея Навального и других организаторов акции в центре города о ее незаконности, отметив, что полиция будет пресекать мероприятие в случае попытки его проведения.

«Любые попытки провести несогласованное мероприятие — прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», — пояснили в прокуратуре.

В пресс-службе МВД РФ сообщили, что полиция просит москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 26 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацией призывы Алексея Навального участвовать в митинге в центре Москвы, несмотря на то, что городские власти отказались согласовывать мероприятие, сообщает ТАСС. По его словам, в Кремле следят за ситуацией вокруг митинга.

Между тем, акции протеста против коррупции высших должностных лиц России намечены в нескольких городах СФО, сообщает Тайга.инфо. В большинстве случаев мэрии отказывают пускать людей даже в гайд-парки, где по закону разрешены публичные акции. Заявители митингов и пикетов обратились в суды, некоторых уже вызвали в полицию.

Так в Чите организаторы подали уведомление о пикете на 100 человек на площади Октябрьской революции, где организован гайд-парк. Студента Николая Маркова после подачи уведомления о пикете вызвали для беседы в одно из«служебных помещений» вуза сотрудники центра «Э» и обвинили Маркова в «распространении экстремизма». Но митинг, по его словам, состоится.

В Томске мэрия согласовала акцию в сквере памяти героев Отечественной войны 1812 года на пересечении улицы Карла Маркса и переулка 1905 года. Сначала городские власти отказали организаторам под предлогом того, что все площадки заняты активистами «Национально-освободительного движения» и «Молодой гвардии Единой России», и не предоставили альтернативы, но потом передумали.

ВИркутске власти санкционировали пикет на площади 50 лет Октября. Акция рассчитана на 200 человек.

В Новосибирске мэрия не пустила протестующих ни на одну из предложенных ими площадок и не предоставила альтернативных вариантов. Сначала организатор Сергей Бойко заявил пикет у фонтана рядом с театром «Глобус», где не требуется разрешения властей, однако оказалось, что там просела тротуарная плитка и необходим срочный ремонт.

В Первомайском сквере в этот же день запланировано мероприятие «Обними Новосибирск». Власти называют его «культурно-просветительским», при этом акцию с таким же названием в 2016-м проводила «Молодая Гвардия».

Позднее Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным решение мэрии города об отказе в проведении мероприятия разрешил проведение акции рядом с театром «Глобус». Антикоррупционная акция заявлена на 250 человек.

В Красноярске был заявлен пикет на площади Революции на 500 человек. Мэрия, отказала в связи с формулировкой темы акции. По версии чиновников, признать «факт коррупции» может только суд, а за распространении «клеветы» грозит уголовная ответственность

Организаторы обжаловали ответ мэрии в Центральный районный суд Красноярска. После этого мэрия заявила, что весь день в городе «планируются мероприятия по приведению в надлежащее состояние территорий парков, площадей, скверов, аллей, бульваров и других мест массового пребывания граждан».

В Барнауле чиновники ответили организаторам, что «Цели запланированного публичного мероприятия нарушают запреты, предусмотренные ст. 128.1 УК РФ (клевета)». Подавалось уведомление о митинге на площади Свободы на 400 человек. Отказ мэрии был обжалован в суде.

В Омске организаторы подали уведомление на митинг на Театральной площади на 1 тыс. человек. Заявку не согласовали. Мэрия отправила акцию к областному спортивно-концертному комплексу имени Блинова. Однако 23 марта власти сообщили, что против мероприятия выступил директор СКК, возле которого запланирован пикет.

В Кузбассе, в Кемерове митинг на 300 человек, запланированный в сквере «Орбита», не был согласован, поскольку в заявленное время там будут проводить акцию сторонники «НОД». Мэрия предложила в качестве альтернативы площадку старого аэропорта, который находится на окраине города. Площадка выглядит так.

Организаторы обжаловали отказ в суде и подали заявки еще на три площадки на проведение массовых пикетов в разное время и в разных местах Кемерова. По всем трём заявкам был получен отказ в согласовании пикетов, по надуманным причинам.

Организаторы считают, что они использовали все законные способы для проведения митинга/пикетов, но им было отказано. Поэтому, не отказываясь от намерений МИРНО выразить гражданскую позицию сторонники Навального пригласили всех желающих прийти в сквер «Орбита» в 12 часов на патриотический митинг в поддержку суверенитета Российской Федерации, организаторами которого является НОД.

По словам активистов, «Наша цель не в том, чтобы присоединиться к мероприятию НОДа и создать им массовку. Наша цель — мирно выйти с плакатами и выразить нашу гражданскую позицию: что мы против коррупции в стране, так как она подрывает суверенитет страны. Мы должны показать, что нас много и этим самым доказать администрации, что мы имеем законное право проводить свои митинги в центре города, а не на выселках!».

«По нашим данным в программе заявленного мероприятия будут исполняться патриотические песни военного и послевоенного периода, а также будут выступления патриотов Кузбасса. Отлично! Давайте придём семьями, поддержим выступления самодеятельных артистов максимально продолжительными аплодисментами и покажем, какие традиционные моральные ценности следует возродить в нашей стране», — заявил активисты Команды Навального в Кемерове.