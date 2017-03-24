В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ

23 марта в России стартовал досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), в котором по данным Рособрнадзора примут участие более 44 тысяч человек, сообщает "Интерфакс". Из них 2 тыс. человек — выпускники текущего года, 210 участников с ограниченными возможностями здоровья.

По информации Рособрнадзора, в этом году досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля во всех регионах России, кроме Чукотского автономного округа. В регионах будут организованы 275 пунктов приема экзаменов. Затем, 29 мая стартует основной период экзамена, который продлится до 1 июня.

Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание (39,6%), история (21,3%), биология (16,9%) и физика (16,3%), сообщили в Рособрнадзоре.

Обязательными предметами остаются математика и русский язык — положительная оценка по ним нужна для получения школьного аттестата за 11-й класс. Остальные экзамены выпускник школы выбирает сам исходя из требований вуза, в который намерен поступить.

Во время досрочного периода в каждой из экзаменационных аудиторий будет вестись видеотрансляция в режиме онлайн. Аудитории оборудованы техникой, которая позволит печатать бланки с заданиями непосредственно перед началом работы, что должно исключить любые утечки.

В Кузбассе по сообщению областного департамента образования и науки открыто три пункта проведения экзаменов в городах Кемерово и Новокузнецк.

На территории Кемеровской области в досрочном периоде сдачи ЕГЭ приняли участие 454 человека, из них 2 — выпускники текущего года, 5 — обучающиеся в образовательных организациях среднего профессионального образования, 445 — выпускники прошлых лет и 2 - выпускники, не прошедшие ГИА в прошлые годы.

В первый день, 23 марта в Кузбассе сдавали ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ.

Результаты экзаменов должны быть известны до 4 апреля 2017 года