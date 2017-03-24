Возрастную планку для призыва в армию предлагают поднять до 30 лет

Профильный комитет Госдумы рассматривает возможность изменения законодательства в части повышения верхнего предела возрастной планки для призыва на военную службу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

По его словам, ряд депутатов комитета высказались о том, что установленная возрастная планка в 27 лет низка, и ее следовало бы поднять. Некоторые предложили установить ее на 30 лет, чтобы уклонисты были не заинтересованы избегать службы в армии.

Будет создана рабочая группа, в рамках которой уточнят все проблемные вопросы, которые были высказаны, представителями Генштаба, Нацгвардии, учтены замечания, высказаные представителем главной военной прокуратуры и сформирован план дальнейших действий.