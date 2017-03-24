В Кузбассе продолжается эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

По данным Роспотребнадзора в Кемеровской области продолжается эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ: на минувшей неделе по поводу острых респираторных вирусных инфекций обратились 31192 жителя Кузбасса.

Интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 114,78 на 10,0 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 50,3 %. По данным клинической диагностики удельный вес гриппа составил 0,7 % от числа всех ОРВИ, зарегистрировано 209 случаев заболевания гриппом.

Госпитализировано за неделю 715 больных ОРВИ, в том числе 642 ребенок.

В Кемерове зарегистрировано 6353 случая ОРВИ, в том числе 154 случая гриппа. Интенсивный показатель составил 114,87 на 10,0 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 43,5 %.