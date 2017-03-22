В Кузбассе выявлены нарушения на обогатительной фабрике "Антоновская"

Специалисты Ростехнадзора выявили в Кузбассе ряд нарушений на обогатительной фабрике "Антоновская" в Беловском районе, в том числе в правилах вывоза отходов, сообщает пресс-служба Сибирского управления ведомства.

На фабрике был не укомплектован штат работников погрузочно-транспортного участка, а также нарушался проект по вывозу отходов углеобогащения. Кроме того, не была проверена электроустановка.

Установлено, что на шахте не проводилась проверка электроустройств, а также не проверка соответствия электрических схем фактическим эксплуатационным.

«Кроме того, не соответствует требованиям правил содержание паспортов на заземляющие устройства», — сообщает ведомство. Помимо этого, люди, отвечающие за измерение уровня пыли и газа, не проходили обучение.

По результатам проверки шесть должностных лиц предприятия оштрафованы на 325 тыс. рублей, руководителю выдано предписание по устранению нарушений.