Зарплата чиновников в Кузбассе выросла на 11,5%. А реальные доходы населения снизились на 4%

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата чиновников в регионах по итогам 2016 гола выросла на 11,5% по сравнению с аналогичным периодам годом ранее. Среднемесячная зарплата гражданских служащих составила 45 тыс. рублей, муниципальных — 37,8 тыс. рублей.

При этом среднемесячная зарплата гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти за отчетный период увеличилась на 16,2% до 41,7 тыс. рублей, зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов РФ выросла на 4,1% и составила 56,5 тыс. рублей. В свою очередь зарплата муниципальных работников органов местного самоуправления в 2016 году увеличилась на 1,7% до 37,3 тыс. рублей.

В Кузбассе сотрудники федеральных органов исполнительной власти в среднем зарабатывали 41 883 рубля (+12,4%), кузбасских органов исполнительной власти – 41 750 рублей (+2,4%). Служащие органов местного самоуправления – 23 751 рубль.

При этом в среднем жители Кузбасса в 2016 году получали около 29 828 рублей.

Между тем, реальные располагаемые денежные доходы населения России в феврале 2017 году снизились на 4,1% в годовом исчислении, сообщает Росстат.

При этом в сравнении с предыдущим месяцем реальные доходы россиян выросли в феврале на 18,8%.

Как констатирует Росстат, реальные доходы населения снижались три года подряд — в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году зафиксировано их сокращение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.