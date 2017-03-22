Моногород в Кузбассе намерен привлечь кредит для погашения дефицита бюджета

По информации, размещенной на портале госзакупок, мэрия города Юрга назначила на 13 апреля аукцион по привлечению кредитных средств для покрытия дефицита горбюджета, сообщает Интерфакс.

Планируется привлечь невозобновляемую кредитную линию с лимитом 39 млн рублей на срок до 36 месяцев под процентную ставку не более 13,67% годовых.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в 15 млн 993,9 тыс. рублей. Срок выборки кредитных средств — до конца 2017 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 6 апреля.

Согласно официальному сайту Юрги, бюджет города на 2017 год принят с доходами 1 млрд 906 млн 340,7 тыс. рублей, расходами 1 млрд 945 млн 163,7 тыс. рублей. Дефицит горбюджета составляет 38,823 млн рублей.