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В Кузбассе пресечена незаконная добыча угля

По информации пресс-службы Главного управления МВД России по Кемровской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия МВД вблизи поселка Черная гора в Прокопьевском районе Кузбасса закрыли нелегальный угольный разрез, на котором работали пять человек.

На горном отводе одной из закрытых шахт с поличным задержали пятерых человек, осуществляющих горные работы и вывоз угля с помощью тяжелой техники. Предварительно установлено, что незаконная угледобыча была организована тремя местными жителями, которые наняли остальных работников.

 Были изъяты четыре грузовика и экскаваторы. Кроме того, обнаружен склад, на котором хранилось около 750 тонн угля. Общий ущерб составил около 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража).

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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