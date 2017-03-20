В Кузбассе открылась персональная выставка Леонида Баранова

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка заслуженного художника России, члена Российской Академии художеств Леонида Баранова, которую представил сын художника – Петр Баранов.

Леонид Михайлович Баранов родился в Москве в 1943 году. Выпускник Московского государственного художественного института им. В.И.Сурикова, которое окончил в 1968 году (мастерская Н.В. Томского, руководители – М.Ф.Бабурин и Д.Д.Жилинский). С 1969 года — член Союза художников СССР, с 1966 года — участник многих российских и зарубежных выставок.

Его работы отмечены самостоятельностью художественного почерка и неповторимой индивидуальностью трактовки исторического портрета, а также запоминающимися экспериментами с пространственными решениями скульптурных экспозиций.

За сорок лет творческой деятельности ему удалось создать уникальный мир образов, ориентированных на ценности высокого искусства. До сих пор он остается верен своей главной теме – поэтической интерпретации образов великих деятелей истории, науки и культуры. Изысканная авторская лепка, использование свойств различных материалов и вкус к магической вещественности скульптуры придают особое качество его произведениям. Его постоянная способность к обновлению форм, пластического языка скульптуры, обретению новых сюжетов, творческая фантазия оказывают благотворное влияние на художественный процесс.

За последние годы Леонид Баранов провел целый ряд персональных выставок в Москве, Кирове, Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани, Перми, Нижнем Тагиле, Новосибирске. В Кузбассе выставка была представлена в Прокопьевске и Новокузнецке. Каждый раз авторвносит заметное разнообразие состав выставки и пространственные решения с учетом особенностей мест экспонирования

Вместе с ретроспектвой скульптур Леонида Баранова зрители увидят работы близких ему мастеров – живописцев и скульпторов, среди которых З. К. Церетели, М. В. Переславец и А. И. Рукавишников, А. В. Цигаль и И. В. Николаев, А. В. Балашов и А. Н. Бурганов, О. В. Булгакова и А. Г. Ситников, Д. Д. Жилинский, И. Л. Лубенников, Н. И. Нестерова и В. Г. Калинин и другие. Со многими из них Баранов знаком со студенческой скамьи и испытывает к ним неизменное чувство заинтересованного ценителя.

Приглашенные мастера представлены работами как раннего периода — 1970-х -1980-х годов, так и последних десятилетий.

Леонид Баранов дополнил экспозицию своих любимых персонажей российской культуры и истории «Пётра I», «Императрицы Екатерины II», «Екатерины II, Матвея Казакова, Василия Баженова», и «императора Алек-сандра II», «Ф. М. Достоевского», «Н. В. Гоголя», «А. С. Пушкина с музой», «Пушкина и Натальи Николаевны с Николаем I», «М. Е. Салтыкова-Щедрина», «М. В. Ломоносова» портретами своих друзей-художников «Натальей Нестеровой», «Владимиром Брайниным», «Сергеем Мильченко», «Зурабом Церетели».

На тему религиозных сюжетов представлена целая серия произведений скульптора: «Воскресение», «Церковка», «Дионисий, пораженный и восхищенный красотой божьего мира», «Сусанна и старцы. Посвящение Тинторетто», «Спас».

Некоторым своим героям скульптор посвящает целые циклы, обращаясь к ним многократно и продолжая осмыслять их образы на протяжении всего творческого пути.